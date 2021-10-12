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【深圳發債】深圳在香港發行50億元人民幣地方政府債　超購近2.5倍

股市 15:08 2021/10/12

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【深圳發債】深圳在香港發行50億元人民幣地方政府債　超購2.5倍

深圳市人民政府在香港發行50億元離岸人民幣債券，香港交易所 （0388） 、深圳證券交易所今日舉行敲鑼儀式，儀式上主持指，深圳市政府債券獲來自8個不同國家及地區認購，訂單規模174億元人民幣，相當於超購2.48倍。

深圳地方政府債券共有3批，包括2年期11億元、票面息2.6厘；3年期15億元、票面息2.7厘；5年期24億元、票面息2.9厘。當中3年期及5年期屬於綠色債券。相關債券集資資金將用在普通公辦高中建設、城市軌道交通和水治理等項目。

深圳10月在港發行最多50億元人民幣債券 市政府首例、可獲豁免利得稅，可見【下一頁】

行政長官林鄭月娥稱，是次是首次有內地市政府來香港發行離岸人民幣債券，而且包括綠色金融債券，有助香港發揮大灣區綠色金融中心的地位，聯接境內外資金。

人民銀行副行長潘功勝則稱，是次在港發債展示內地債券市場對外開放水平、拓寬地方政府融資渠道、豐富香港人民幣產品，有助提升大灣區金融市場一體化水平。

同場的金管局總裁余偉文表示，深圳市是次在港發行人民幣債，是在主權債以外新增地方債的收益率曲線，同時進一步豐富境外投資者可以配置的離岸人民幣產品，有利推動人民幣國際化。他期待，藉今次成功的經驗，深港兩地的金融合作在未來不斷深化，並鼓勵帶動更多的內地發行人利用香港的債券平台。

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編輯：麥德銘

債券 人民幣產品 大灣區 綠色債券 地方政府債券 人民幣債券 金融債券 林鄭月娥 人民幣 深圳
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