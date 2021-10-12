【互聯網醫療】新監管影響處方藥網上銷售 滙豐調低京東健康及阿里健康目標價

滙豐發表報告，指內地《藥品網絡銷售監督管理辦法(徵求意見稿)》已完成徵求意見階段，正等待當局最終審批，最快將於今年12月實行，其中最關鍵的改變包括更嚴格的處方藥採購、加大綫上禁止銷售的藥物名單、要求藥物獨立包裝等，相信短期內將改變消費者的習慣。



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該行預計有關的監管改變將令處方藥網上滲透率增長放緩，降低電子藥店的收入增長，其中京東健康 （06618） 處方藥貢獻約一成平台銷售金額，而阿里健康 （00241） 則佔約10%至15%。滙豐因此下調阿里健康及京東健康收入預測。不過由於京東健康收入來源更多元化，因此預計受影響較少。

滙豐維持阿里健康及京東健康「買入」評級，阿里健康目標價由24元降至18.5元，京東健康目標價由140元降至137元。

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