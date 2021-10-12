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【有相睇】收租佬投資鐵路盤　3年前520萬買粉嶺名都　現495萬蝕讓沽

股樓投資 15:17 2021/10/12

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鐵路盤向來有價有市，但不一定必賺，近期市場則錄一宗鐵路盤蝕讓成交。利嘉閣林偉明說，粉嶺名都4座低層A室，實用面積約399平方呎，大兩房間隔，景觀開揚。原叫價505萬元放盤，經議價後，以495萬元易手，實用呎價約12,406元。值得留意的是，原業主於2018年6月，以約520萬元購入上述單位，持貨至今約3年，現帳面蝕約25萬元。 

被問到何解業主蝕賣單位，林偉明稱，原業主過去將單位用作收租之用，由於現在有個人需要，所以決定賣樓套現。事實上，若扣除租金收入，料上述投資者實際未必蝕讓離場。

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談到近期市況，代理說，上述粉嶺名都為本月至今首宗二手成交，而現時屋苑有約39個放盤，最低入場價由448萬元起。

同場加映【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 粉嶺名都 粉嶺 利嘉閣
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