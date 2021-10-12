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【樓市熱話】5年前賣自住樓賺2球 最終與老婆離婚收場 網民：一個抉擇影響一生

理財智慧 18:15 2021/10/12

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上車落車，可能是不少香港人一生中最重要的決定，尤其近年樓價易升難跌，一旦落錯車，更可能導致家不成家。近日有網民在討論區發帖，指朋友5年前賣了自住樓，雖然賺了200萬，之後未有再上連，結果卻導致與老婆離婚收場，難怪其他網友回應「未見過賣自住樓有好結果」。

網民朋友賣樓經歷：

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不少網友看到這個故事後，均直呼「自住樓一定不能賣」，他們表示：「典型向下流故事」、「有朋友08年落左車，咁耐都未上返車」、「自住樓真係唔可以賣，賣咗又要租，租樓又要搬來搬去，好麻煩」、「一個決擇, 影響一生」。

其他網友回應：

我未見過賣自住樓有好結果

其實做人，每一個選擇都係賭博，估計到輸幾多，但係又睇唔到贏幾多，仲賭？

好肯定咁講, 落咗車就再難上車, 除非中巨獎

世上最蠢就係賣出自主樓去租樓住，然後將賣樓的錢去炒股、旅行享受扮上等人，到五十歲之後，就先發覺無乜錢剩，而屋又要越搬越細，最後要住劏房

落錯車，如離開了幸福的高速路，誰又保證我明天將更好 

延伸閱讀：

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記者：李兆明

 

 

 

 

 

 

 

 

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