【恒大危機】恒大傳再次未有按時 支付美元債息

負債高達3,050億美元的中國恒大（03333）應在10月11日(本周一)為其2022年4月、2023年4月和2024年4月到期債券的半年付息，三筆票息總額逾1.48億美元即11.5億元，但付息或再次「甩底」。據外電引述兩位消息人士報道，亞洲時間周一截止日期已過，恒大部分境外債券持有人尚未收到利息支付。無獨 該公司上個月已經兩次未按時兌付美元債券票息，涉及金額亦達逾1億美元。該股目前停牌。

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恒大發言人沒有立即發表任何評論，目前亦無法確定恒大是否已告訴債券持有人其打算如何處理到期的票息付款。

據外電早前報道，律所凱易（Kirkland & Elllis）和Moelis & Co 正與恒大境外債券持有人制定應急計劃，這些債權人擔心一旦恒大垮台，該公司可能出售他們指望用於抵債的資產。

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