【疫苗抽獎】信和送出400萬獎學金 20位得獎青少年各獲20萬元 最年輕12歲得獎者有咩願望?

信和集團旗下黃廷方慈善基金早前捐出20份每份價值港幣20萬元的獎學金，透過抽獎活動送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。信和宣佈，第二輪抽獎活動的20位獎學金得獎者已於10月7日抽出，並於周一（11日）由黃廷方慈善基金董事黃永光先生主持頒獎儀式，所有得獎者均為12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民，將獲頒每份價值港幣20萬元的獎學金。

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黃廷方慈善基金董事黃永光表示，衷心希望這些獎學金能對他們的教育和未來發展帶來幫助。他亦感謝所有參加者及已接種疫苗的青少年，為保護社區出一分力。

是次20位獎學金得獎者皆由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統，以隨機形式抽出。抽獎過程經由主辦單位之法律顧問胡關李羅律師行的代表以及兩家獨立會計師事務所，即羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所的代表見證，而該兩家獨立會計師事務所同時亦就整個第二輪抽獎活動的關鍵流程及系統管理進行程序審查。

大部分的獎學金得獎者現正就讀中學，另有兩位大專院校學生。在頒獎活動上，得獎者分享最想念的校園生活點滴。大部分同學表示最想念學校的團體活動和隊際運動。此外，亦有得獎者期待將來環境變得安全時，上學時不需再配戴口罩。

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得獎者亦分享了他們如何使用獎學金的初步計劃。部分同學表示計劃用獎學金支付大學學費，亦有同學打算用作津貼課外活動開支，把握機會學習新技能，有些得獎者更有意捐出部分獎學金予慈善機構，以幫助受疫情影響的人士。

15歲的黃同學與父母商量後，再在網上進行資料搜集，最後決定接種疫苗。她表示：「我呼籲所有青少年及香港人接種疫苗，一同保護我們的社區。若有更多青少年接種疫苗，我們將能恢復面授教學。相比起虛擬學習，面授課堂更有趣，而且更易專注。」

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12歲的李同學是獎學金得獎者中最年輕之一，他表示：「我希望能遊歷各國，參觀各地宏偉的博物館和畫廊。我期待能早日出國旅行，踏上夢想旅程。」

信和表示，是次抽獎活動旨在提高本港疫苗接種率，以鼓勵社會各界齊心達到全港超過500萬人接種疫苗的目標。於2021年11月30 日或之前年滿18歲並已於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民，可繼續於2021年11月30日下午5時30分或之前登記參加抽獎活動，贏取終極大獎 (全新凱滙一房住宅單位，單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元。)。

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黃廷方慈善基金將額外捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，以抽獎方式送予70歲或以上已接種疫苗的香港居民，有關抽獎與香港疫苗接種率沒有關聯。於2021年11月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗並年滿70歲或以上的人士，並持有有效香港身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），均符合資格參加是次抽獎。合資格人士可於2021年10月8 日上午9時正至2021年11月30日下午5時30分期間登記抽獎。年滿70歲或以上，並已登記參加第一輪或第二輪抽獎活動的的合資格香港永久居民需要另外登記參加長者獎的抽獎。



這些額外獎品的得獎者將於2021年12月7日由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統，以隨機形式抽出。得獎結果將於同日在抽獎網站﹙www.vaccinationluckydraw.hk﹚公布，並於2021年12月13日在本地報章刊登。

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記者：陳詠妍