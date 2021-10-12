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迪士尼傳奇動畫大師離世 曾製作白雪公主等經典

環球社會熱點 16:13 2021/10/12

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迪士尼旗下的白雪公主等動畫陪伴一代又一代人成長，是不少人的童年回憶。迪士尼公司發表聲明，一代迪士尼動畫大師湯普森離世，享年111歲。據悉，湯普森任職迪士尼長達40年，參與《白雪公主與7個小矮人》、《木偶奇遇記》等經典動畫創作。

「黑寡婦」告迪士尼違約 串流平台上架電影損收益 【下一頁】

迪士尼公司周一（11日）發表聲明表示，湯普森（Ruthie Tompson）周日（10日）在美國加州家中平靜離世，享年111歲。迪士尼公司前行政總裁艾格（Bob Iger）形容，湯普森是動畫師中傳奇人物，她參與創作的《白雪公主與7個小矮人》、《救難小英雄》等經典動畫，至今仍深受喜愛。艾格相信，後人會永遠懷念湯普森的笑容和幽默感，她出色的工作成果和開拓精神亦會永遠激勵所有人。

據悉，湯普森在迪士尼工作40年，取得多項成就，因她對迪士尼的貢獻，更在2000年入選迪士尼創奇名人堂。她在1952年受邀加入國家攝影師聯盟（International Photographers Union），是首3位加入女性之一。

Disney禁幼童睇小飛象 稱涉種族歧視 【下一頁】

湯普森曾在口述歷史指，年輕時住在迪士尼華特兄弟的第一個動畫工作室附近，所以經常到工作室觀察，有次突然有工作室的人出來邀請她進入。湯普森指曾對工作室十分著迷，小時候甚至可以坐在羅伊華特（Roy Walt）身邊一整天觀察他工作。

部分湯普森曾參與作品

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湯普森18歲時正式加入迪士尼，在墨水和油漆部門擔任畫家，參與的第一部長篇動畫就是《白雪公主與7個小矮人》，她其後多年一直重溫該電影。

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責任編輯：李俊儀

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