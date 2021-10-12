【筍工推介】康文署招聘臨時泳池活動助理　月薪近1.4萬元　只要求持中五學歷

康文署近日招聘臨時泳池活動助理，因日短期工，工作時間約為明年3月至10或11月於康文署公眾泳池工作。該職位月薪14,405元，但若少於一年全職工作經驗，月薪將調整為13,975元。工作主要負責聘請游泳教練及相關兼職員工、游泳課程及活動事宜等，每星期工作45小時（不包括用膳時間），亦要按照所屬主管安排，在上午6時至晚上10時30分期間輪班當值。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及工作內容。申請將於本月21日下午6時截止，要留意只可透過郵寄遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

(一) 申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站下載。

(二) 申請人須把填妥的申請表格，在截止申請日期或之前遞交或郵寄至查詢地址。請在信封面上註明「申請臨時泳池活動助理」。申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。所有申請書，如資料不全、或逾期遞交、或以傳真或電郵方式遞交、或並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格，均不予考慮。

(三) 申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後4至6個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港新界沙田排頭街1號康樂及文化事務署總部7樓康樂事務部聘用及編制小組

查詢電話：2601 8713

截止申請日期(日/月/年)：21/10/2021 18:00:00

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