【慈善活動】郭炳江化身大廚教基層家庭整餅　捐出低糖月餅予4,000個家庭

新鴻基地產 （00016） 大股東郭氏家族成員郭炳江及家人發起的捐贈行動，過去一年半已與超過30間非牟利機構的社工及義工合作，已援助逾50萬人次，分別捐出20萬個飯盒（每日600個）、7萬個福袋、緊急援助金近400萬元，相關捐贈每月繼續進行。

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郭炳江早前與帝京酒店一班員工，為受惠基層家庭安排半日的親子活動。郭炳江預先跟酒店大廚陳師傅學整餅，之後化身大廚教一班受助家庭，整餅期間更不停提醒大家要減少落糖，以免變得像自己般肥胖，郭炳江更聲稱自己正在減肥。

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此後，郭炳江亦同大家分享面對逆境時，要感謝家人、朋友的互相支持，困難終可以解決得到，他更希望在場的父母要堅韌落去。他又提到社會上各界包括新地，沿途用心扶持有需要的人，相信逆境總會過。

今次的中秋捐贈行動，郭炳江與大廚一齊做了一批健康的低糖月餅送給4,000個基層家庭，希望他們感受到愛，過一個健康快樂的中秋節。

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