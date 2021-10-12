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【監管風暴】 傳金融機構將受監管 內地正審查國有銀行 與恒大及螞蟻等民企關係

股樓投資 15:18 2021/10/12

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內地下一波監管對象有機會是金融業。據外媒引述消息報導，中國國家主席習近平向中紀委下令，要求全面審查至少25家，包括中國的銀行、保險及證券業最高監管機構在內的主要金融機構，和其他金融巨頭與大型民營企業的關係，特別是與中國恒大（03333）、滴滴出行（美︰DIDI）及阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團等的民企關係。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

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報道指，審查的重點是國有銀行、投資基金和金融監管機構是否對民營企業變得過於友好，尤其是那些近來受到北京監管打擊的企業，又指出中央紀律檢查委員官員正在審查有關機構貸款﹑投資及監管紀錄檔案。如恒大的主要貸款人之一的中信集團（Citic Group），北京過去幾年多次警告房地產貸款，但中信仍向恒大提供超過100億美元資金。

阿里巴巴（09988）自上周三（6日）至昨日（11日）反彈24%後，今日（12日）見回吐，最新報160.1元，跌4.6%，成交額67.1億元。

同場加映﹕【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

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記者：郭秀慧

阿里巴巴－SW（09988） 金融監管機構 恒大 中紀委 中國恒大（03333） 滴滴出行 銀行 金融機構
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