【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%

秋冬季節將近，英國的新冠肺炎疫情有升溫跡象。英國單日新增超過4萬宗確診個案，單日確診數字按周急升近15%。與此同時，英國政府據報正在考慮於冬天取消大規模免費新冠檢測計劃。

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英國周一（11日）錄得40,224宗新冠肺炎確診個案，較上周一（4日）的35,077宗急升14,7%。英國周一新增28宗新冠患者死亡個案，較上周的33宗稍為回落。

英國的7日平均確診數於7月底回落至少於1萬宗的水平，但於8月至9月反覆起落，甚至一度逼近4.8萬宗的高位。英國疫情近期惡化，7日平均確診數再度攀升至近3.8萬宗。

英媒報道，英國政府估計冬天感染人數急增，憂慮免費大規模檢測會大幅增加公帑支出。據悉，英國政府考慮取消大規模免費檢測，僅於醫院、學校、療養院等高風險場所提供免費檢測。

《每日電訊報》引述白廳消息人士指，基於現時英國的疫苗接種率提高，大規模免費檢測無必要及不應持續，應該為免費檢測訂立條件及標準。

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英國目前以3種方式統計新冠肺炎死亡人數，包括確診28日内的死亡人數、死亡證明上列有新冠肺炎的死者人數、及計算疫情爆發以來較往年死亡數字多出的死者人數。

根據政府統計，確診28日内的死亡人數已逼近13.8萬人。但英國國家統計局指，死亡證明上列有新冠肺炎的死者人數超過16萬，代表英國新冠患者死亡數字或高於13.8萬。

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責任編輯：鄭錦玲