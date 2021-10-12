【周末好去處】南豐推《走近-荷李活道貮》探討「古董」可持續性發展 活動舉辦至11月14日

南豐集團「世界之約」計劃推第七部曲與古物文化之約《走近-荷李活道貮》，活動由即日起至11月14日，於上環 Nan Fung Place 及荷李活道四間古董店共五個展覽場地展出。《走近-荷李活道貮》部份作品沿用剩餘物料創作，提出舊物的價值及處理舊物料的應有態度，探討「古董」的可持續性發展。

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《走近-荷李活道貮》以上環荷李活道「古董街」為主題舉辦展覽，由位於新舊交融的上環 Nan Fung Place 為起點，作為走近荷李活道的第一站，並聯同四間位於荷李活道專注不同範疇的古董店，當中包括乾馨唐、如壹藝術館、瀚明及永興行，以藝術連結上 環商業區及荷李活道社區。另外，展覽共邀請了六位香港藝術家及設計師，分別是劉學成、麥穎森、陳麗同、石家豪、YanYan 及黃榮法，透過當代手法，重新整合、演繹、解放舊有之物和挪用不同歷史元素表達對古董舊物與文化及社區的關係及倡想。

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活動將設有多場展覽介紹，介紹位於 Nan Fung Place 以及荷李活道四間古董藝廊的展覽。另外，劉學成將從荷李活道作為上環社區脈絡的一環出發，與大家在上班下班的日常感受平時偶有所略的藝術品，尋找藝術足跡，並透過舊物作實體介紹，讓觀賞者親身接觸，加深對這個標誌性的創意工業社群的認識。公眾可透過網上預約系統報名參加。

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《走近 — 荷李活道貮》活動詳情

地點：Nan Fung Place、乾馨唐、如壹藝術館、瀚明及永興行

日期：2021年10月11日至11月14日

開放時間：

香港中環德輔道中 173 號 Nan Fung Place, 1/F – 2/F 星期一至日，10am - 8pm

荷李活道古董藝廊: 星期一至六，11am–6 pm; 公眾假期休 息 部分古董藝廊或會不定時開放，由於場地所限，荷李活道古董藝廊展覽只供已於網上登記 「展覽介紹」人士參觀

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責任編輯：羅浩濂