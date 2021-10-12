HER2乳癌新藥如「生物導彈」 療效理想成抗癌新方向

▲ (左起)癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀、HER2陽性乳癌患者Winnie、內科腫瘤科專科楊明明醫生、癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟

乳癌發病率高企，不少女士聞癌色變，但隨著醫學發展，目前已有越來越多治療選擇，當中一種較「惡」的第二型人類表皮生長因子受體陽性（HER2+）乳癌近年就有治療新突破，一類有如「生物導彈」的新藥療效理想，在最近發表的一項本港有份參與的大型國際研究中，就發現該藥的無惡化存活期高一倍，為乳癌患者與照顧者帶來新希望。

本港HER2型乳癌患者約佔兩至三成，這類乳癌的腫瘤生長速度快、侵略性較高、普遍預後較差，內科腫瘤科專科醫生楊明明醫生表示，以往未有標靶藥物面世之前，HER2型乳癌患者的存活期可能只有12個月。不過，隨著抗HER2標靶藥物的出現，這類患者隨即迎來新希望。目前國際指引針對晚期HER2型乳癌建議的一、二線治療主要是雙標靶及化療組合，以及第一代抗體藥物複合體（Antibody Drug Conjugate, ADC），兩者療效理想，患者存活期得以較以往延長。

ADC附「導航」功能 新一代具「旁觀者效應」

楊醫生解釋，ADC是一種標靶藥物結合化療藥物的藥物，令化療藥物能透過標靶藥物直達帶有HER2受體的癌細胞，使化療藥物直接攻擊癌細胞，療效較傳統二線治療理想，2013年被認可用於二線治療，惟三線或以後的治療方案則未有一致的國際權威性指引和共識。

直至2019年出現了新一代ADC，研究證實其療效出色，無惡化存活期更長，就扭轉了以上局面。楊醫生指此藥原理不僅通過標靶藥物作為「導航儀」，帶領身上強效的化療「導彈」到達帶HER2抗體的腫瘤細胞上作精準攻擊，使癌細胞死亡，更具有「旁觀者效應」，攻擊該腫瘤細胞周邊的細胞，以確保腫瘤細胞附近HER2表現低或異常的癌細胞不易逃過攻擊，有如一顆「生物導彈」般，「炸毀」所到之處的潛在「敵人」，從而剿滅癌細胞。

國際研究顯示新一代ADC成效理想

本年在歐洲腫瘤學學會(ESMO)會議上就發表了有關新一代ADC的第三期研究報告，包括六成亞洲患者（包括香港）在研究內的結果發現，新一代ADC的12個月無惡化存活期比率較第一代ADC高出一倍，而整體存活期比率、腫瘤反應率及完全緩解比率亦較理想，副作用則相若，絕大部份均容易處理和控制。

楊醫生指目前研究仍然進行中，雖然無惡化存活期及整體存活期中位數尚未得出最終結果，但長遠有望得出更理想的數字，基於其突破性的研究結果，估計新一代ADC未來將能夠從三線治躍升至二線，延展患者希望。本年確診患有第四期HER2陽性乳癌的Winnie對於新藥的研究成果深表歡迎，希望未來引入更多新藥，讓更多乳癌患者受惠。

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