都會大學舉行命名典禮答謝伍絜宜慈善基金慷慨捐款

▲ （右起）都大校長林群聲教授、校董會副主席黃天祥博士、校董會主席黃奕鑑、都大副校監李業廣博士、伍步謙博士、伍尚匡先生、陳凱豐先生及劉清儀女士主持「伍絜宜演講廳」牌匾揭幕儀式。

香港都會大學（都大）今日（10月11日）舉行「伍絜宜演講廳」及「泰寧護理技術教學專區」命名典禮，以答謝伍絜宜慈善基金（基金）慷慨捐款港幣1,500萬元，支持大學興建賽馬會健康護理學院。

命名典禮由伍絜宜慈善基金秘書兼都大諮議會成員伍步謙博士、基金董事伍尚匡、陳凱豐、劉清儀、都大副校監李業廣博士、校董會主席黃奕鑑、副主席黃天祥博士，以及校長林群聲教授主禮。黃主席及林校長分別在典禮上衷心感謝伍絜宜慈善基金及伍博士對都大的鼎力支持。黃主席說：「多年前，大學計劃興建新校舍時，伍絜宜慈善基金當時馬上慷慨捐贈支持，我代表大學向基金表達衷心的謝意。不但令大學得以興建這座嶄新的校舍，更為學生提供高質素的學習體驗。」

▲ 都大副校監李業廣博士（右四）、校董會主席黃奕鑑（右三）、副主席黃天祥博士（右二）及校長林群聲教授（右一）代表香港都會大學致送紀念品予伍步謙博士（左四）及伍尚匡先生（左三）。

林校長補充：「感激伍步謙博士多年來對都大『出錢出力』。除了向大學積極捐款，亦曾出任校董會主席，並為現任大學諮議會成員，為本校發展出謀獻策，積極支持都大發展。」

伍絜宜慈善基金多年來推動本地高等教育不遺餘力，並熱心支持都大發展。基金自1994年起多次捐助都大及提供寶貴意見，支持大學擴建及優化其校園設施、改善基建，以及推動學術交流活動等，累計捐款超過港幣4千萬元。

伍絜宜慈善基金董事伍尚匡先生在典禮上肯定都大的成就及蛻變，並期望未來繼續與大學緊密合作。他亦呼籲更多善心人士身體力行，支持都大，提供更多資源予大學培育更多有創意及有社會責任的人才，為香港和國家的發展發揮更大的力量。

▲ 伍絜宜基金會代表參觀泰寧護理技術教學專區。

為應對日益增加的醫療服務需求，都會大學開展了校園發展計劃，興建賽馬會健康護理學院。新校舍已於2021年1月正式開幕啟用，不單具備專業教研室及中心，更配備嶄新及完善的教學及學生設施。今日命名之「伍絜宜演講廳」及「泰寧護理技術教學專區」分別位於大樓的四樓及七樓。「伍絜宜演講廳」建築面積約350平方米，設有300個座位，為舉行大型講課及講座的理想場地。「泰寧護理技術教學專區」則配備了病人模型和基本護理儀器，更採用真實病房的設定，讓學生學習基礎護理技巧，是新大樓非常重要的設施之一。

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香港都會大學（都大）前身為香港公開大學，於1989年由政府成立，現已發展成一所現代化的綜合型大學。都大透過七所教學學院提供不同程度、著重專業及應用的課程以回應社會對人才的需求。大學獲香港特別行政區立法會通過，由「香港公開大學」改名為「香港都會大學」，並於2021年9月1日生效。新校名適切反映大學在香港都會中獨特的定位，以及展示多年來大學發展的蛻變和未來的策略發展方向。

詳情請瀏覽香港都會大學網站：www.hkmu.edu.hk

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