新藥助減半重症或死亡風險 阿斯利康向美國申請緊急使用

除了新冠肺炎疫苗，不少藥廠先後宣布研發抗新冠藥物。英瑞合資藥廠阿斯利康宣布，旗下一款抗新冠病毒的抗體雞尾酒藥物「AZD7442」實驗結果顯示，若出現新冠肺炎症狀的首周接種藥物，能有效減低五成重症或死亡風險。阿斯利康於上周已就藥物向美國食品及藥物管理局申請緊急授權。

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阿斯利康（AstraZeneca）表示，由兩種抗體混合而成、需以肌肉注射方式用藥的抗新冠病毒的雞尾酒藥物「AZD7442」，已在全球13個國家展開測試。實驗涉及超過900名成年民眾，當中有90%屬患有糖尿病或癌症，高感染風險的人士。實驗將參與者分為兩組，有一半參與者接種該藥物，餘下則接種安慰劑。

結果顯示，在出現新冠症狀首周接種抗體雞尾酒藥物，能有效將非住院患者出現重症或死亡風險減低50%，而且保護力可長達半年或以上。此外，若在出現症狀的首5日內接種藥物，藥物有效率更高於5成。

阿斯利康已於上周向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急授權使用藥物，藥廠指藥物主要針對接種新冠疫苗後，所產生的抗體不足以防止感染新冠病毒、例如曾接受器官移植或癌症治療的人士使用。

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阿斯利康研發部執行副總裁潘加洛斯（Mene Pangalos） 指，藥物一旦獲授權緊急使用，不排除擴展至讓更多民眾接種，包括遊輪的船員及乘客、或拒絕接種新冠疫苗，但希望有病毒抗體的民眾。

此外阿斯利康指，正向全球衛生監管機構提交AZD7442的實驗數據，希望藥物盡快在全球多國使用；同時藥廠已開展另一實驗，測試藥物用於住院患者的有效率。

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責任編輯：郭麗明