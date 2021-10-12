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【疫市開店】DIOR及Piaget旗艦店明年於廣東道開幕　海港城全年增100間新店

商業 15:00 2021/10/12

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DIOR及Piaget旗艦店將會首度進駐廣東道，料明年正式開幕。（海港城提供圖片）

DIOR及Piaget旗艦店將會首度進駐廣東道，目前兩間名店正在裝修，料明年正式開幕。疫情為本地奢侈品零售帶來嚴重影響，但海港城仍繼續強化租戶組合，料2021年全年新店數目約100間 。

【疫後危機】ASOS管理層大執位　疫情優勢漸減　明年盈利恐急跌4成

繼Hermès 及 Salvatore Ferragamo於較早前於海港城廣東道開設全新旗艦店後，DIOR及Piaget旗艦店亦首度進駐廣東道。海港城今年首3季已開設了逾70間本地及國際品牌新店，預計2021年全年新店數目約100家 ，希望可滿足不同顧客群的需求和喜好。
 
其他新店包括全球首間Valentino Beauty專門店，Swarovski全港唯一Instant Wonder專門店 、Roger Dubuis全新概念專門店等。除了時尚品牌外，海港城亦為家庭客群引入多間童裝及生活概念店，例如Moncler Enfant、MiDes、My Little Korner等。

海港城又透露，於2021年首3季，海港城已和超過35個國際品牌合作，開設期間限定店及舉辦獨家展覽，藉此推出全球限定或最新產品。當中包括香港首個FENDI CAFFE、DIOR 男裝系列期間限定店、ARMANI Beauty「CUSHION POP-UP EVENT」等。

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責任編輯：葉泳珊

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