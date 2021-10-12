【疫下商機】停機坪留倩影？日本成田機場推出婚紗相服務

新冠疫情下，各國機場人流大減，不只航空公司要出盡法寶開源節流，就連機場都要開辦新服務。日本《共同社》報道，成田機場允許新人在停機坪停留，以飛機作背景拍攝結婚相。

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受疫情影響度蜜月和辦婚禮都並非易事，報道指，日本成田國際機場公司（NAA）與航空公司及附近酒店攜手合作推出新服務。NAA透露，疫情前飛機和旅客較多，普通人走進停機坪並非易事。

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報道又提到，當天拍攝婚紗照的是家住千葉縣成田市的公司職員角田敬（28歲）和妻子Yuuka（25歲），2月起兩人的婚禮已兩度延期。他們或在停機坪，或在航站樓內擺出各種姿勢，始終面帶笑容，稱「將成為一生的回憶」。

想要在機場拍婚照，費用包括服裝等在內承惠37.1萬日元（約2.5萬港元）起。目前已有14對新人申請這項新服務。

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