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【遙距開戶】中銀手機開戶可用智方便　上半年手機開戶量升七成

股市 13:54 2021/10/12

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【遙距開戶】中銀手機開戶可用智方便　上半年手機開戶量升七成

中銀香港 （02388） 在手機開戶服務加入「智方便」身份認證，客戶可以透過「填表通」功能自動輸入開戶表格，減省開戶申請時間。中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思預期，服務可以吸引更多傾向快捷完成開戶及年輕客戶使用，而單計今年上半年手機銀行開戶量按年上升七成。

「智方便」提供的智能身份認證服務，可以簡單登入多項政府及商業網上服務。截至今年10月中，「智方便」推出9個月來，共錄得約94萬個登記。

中銀推碎股易、買入佣金0.25%不設最低收費 買騰訊門檻5萬變數百，可見【下一頁】

張穎思指，測試時邀請特選客戶試用，客戶滿意度高，而且省卻人面識別時間，較傳統手機開戶方式再減省2至3分鐘，有計劃拓展「智方便」至其他服務、場景上。她續指，「智方便」可開立基本的儲蓄銀行賬戶，並可開立定期存款，若要開立投資帳戶只需上載住址證明即可。

政府資訊科技總監辦公室總系統經理（數碼個人身分）關穎賢表示，金融業採用「智方便」可以提升整體服務量，減省人面識別、實體簽署等程序，減省紙本處理而且更環保。她又期望，商界可攜手推動「智方便」應用，從而達到建設數碼城市的願景。

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港股 儲蓄 定期存款 銀行 中銀香港（02388）

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