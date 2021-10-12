【汽車股】乘聯會：9月乘用車零售按年跌17%　兩大原因料10月銷量更好

▲ 乘聯會：9月乘用車零售按年跌17% 兩大原因料10月銷量更好

乘聯會公布，9月乘用車市場零售達158.2萬輛，按年下降17.3%；新能源乘用車批發銷量達35.5萬輛，按年升1.8倍，當中比亞迪 （01211） 批發銷量為7萬輛、特斯拉中國5.6萬輛；而國內零售的三強主力廠商銷量佔比總量49%，比亞迪錄6.98萬輛，特斯拉國產車錄5.2萬輛，上汽通用五菱3.7萬輛。乘聯會提到，芯片供給改善、冬季氣溫偏低，認為10月銷量好於9月值得期待。

比亞迪9月新能源車銷量升2.6倍至7.1萬輛，整體汽車銷量升九成，看【下一頁】

乘聯會表示，由於7月中旬開始的馬來西亞疫情已經延續兩個多月，疫情確診人數已經跨越峰值大幅回落。隨著國家市場監管總局的反壟斷調查，加上芯片廠商明確晶圓供貨大於裝車用量體現的渠道中間囤貨問題，並採取針對性措施，相信芯片供給改善會有更好的預期，車市產銷會迎來一定改善。

乘聯會續指，9月末的乘聯會批發銷量大幅走強也是芯片改善的信號，期待供給改善對10月車市的零售有促進作用。今年的中國北方降水量異常偏多，冬季氣溫也是偏低，這都對購車需求帶來明顯的促進，尤其是家庭購買第二輛車的熱情進一步高漲，推動車市熱度持續升溫。

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編輯：袁諾曦

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