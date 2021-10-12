  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車股】乘聯會：9月乘用車零售按年跌17%　兩大原因料10月銷量更好

股市 13:50 2021/10/12

分享：

乘聯會：9月乘用車零售按年跌17%　兩大原因料10月銷量更好

乘聯會公布，9月乘用車市場零售達158.2萬輛，按年下降17.3%；新能源乘用車批發銷量達35.5萬輛，按年升1.8倍，當中比亞迪 （01211） 批發銷量為7萬輛、特斯拉中國5.6萬輛；而國內零售的三強主力廠商銷量佔比總量49%，比亞迪錄6.98萬輛，特斯拉國產車錄5.2萬輛，上汽通用五菱3.7萬輛。乘聯會提到，芯片供給改善、冬季氣溫偏低，認為10月銷量好於9月值得期待。

比亞迪9月新能源車銷量升2.6倍至7.1萬輛，整體汽車銷量升九成，看【下一頁】

乘聯會表示，由於7月中旬開始的馬來西亞疫情已經延續兩個多月，疫情確診人數已經跨越峰值大幅回落。隨著國家市場監管總局的反壟斷調查，加上芯片廠商明確晶圓供貨大於裝車用量體現的渠道中間囤貨問題，並採取針對性措施，相信芯片供給改善會有更好的預期，車市產銷會迎來一定改善。

乘聯會續指，9月末的乘聯會批發銷量大幅走強也是芯片改善的信號，期待供給改善對10月車市的零售有促進作用。今年的中國北方降水量異常偏多，冬季氣溫也是偏低，這都對購車需求帶來明顯的促進，尤其是家庭購買第二輛車的熱情進一步高漲，推動車市熱度持續升溫。

相關文章：【汽車股】乘聯會：6月乘用車零售跌5.1%終止11個月連升　比亞迪新能源汽車銷售創新高

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦

*同場加映【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】內房債務危機持續發酵　惠理葉浩華分析債市前景 

 

港股 新經濟股 汽車股 汽車 新能源

上一篇文章

【遙距開戶】中銀手機開戶可用智方便　上半年手機開戶量升七成

下一篇文章

【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境
【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖　無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
今日推介阿里巴巴｜龍源電力、信行、平保、中銀香港、美團最新部署
今日推介阿里巴巴｜龍源電力、信行、平保、中銀香港、美團最新部署
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】空軍突襲阿里美股　夜期急瀉234點　北水吸資21億（不斷更新）
【風暴｜圓規】天文台：下午4時至6時掛8號風球　8號風球如何影響港股、夜期停市？
【風暴｜圓規】天文台：下午4時至6時掛8號風球　8號風球如何影響港股、夜期停市？