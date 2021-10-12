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【大行報告】瑞信降舜宇三年鏡頭出貨量預測　目標價降至250元

股市 13:43 2021/10/12

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瑞信表示，舜宇出貨量疲弱，或與Android智能手機市場競爭加劇及季節性回補庫存有關

舜宇光學 （02382） 9月份手機攝像模組、手機鏡頭及車載鏡頭按年分別跌9%、21%及21%，按月則跌3%、升6%及跌8%。瑞信指，今年來，舜宇手機攝像模組、手機鏡頭及車載鏡頭出貨量，分別升19%、跌3%及升43%，因此決定調低舜宇2021至2023年出貨量預測。

瑞信將舜宇手機攝像模組2021至2023年出貨量預測，調低至增長21%、增長12%及增長6%；手機鏡頭出貨量預測，調低至增長0%、增長18%及增長4%；車載鏡頭出貨量預測，調低至增長30%、增長25%及增長22%。

舜宇解釋9月鏡頭出貨量大跌【下一頁】

該行原先估計，舜宇今年手機攝像模組出貨量升23%，手機鏡頭出貨量升8%，車載鏡頭出貨量則升35%。

瑞信表示，舜宇出貨量疲弱，或與Android智能手機市場競爭加劇及季節性回補庫存有關，而車載鏡頭出貨量下跌，料與車用芯片供應持續緊張有關，因VR/AR、物聯網（IoT）等需求仍然強勁。

因應出貨量增長下調，瑞信下調舜宇2021至2023年每股盈利預測（EPS）5%至7%，目標價亦降6%至250元，相當於2022年預測市盈率36倍，維持「跑贏大市」。瑞信稱，由於Android手機需求前景不明朗，對舜宇短期股價前景保持審慎，但相信iOS手機及車用裝置需求會是中長線的亮點。

相關文章：【大行報告】券商普遍滿意舜宇半年表現　舜宇降全年手機鏡頭出貨增長目標至介乎5%至10%

港股 舜宇光學科技（02382） 目標價 市盈率 智能手機 大行報告 iOS 鏡頭 Android

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