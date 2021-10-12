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【網購商機】60%消費者冀更常網上購物　5招助電商吸客

商業 14:17 2021/10/12

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全美零售聯合會（National Retail Federation）2020年假日消費數據，消費者以每個家庭作為單位計算，消費了1,000美元。（法新社圖片）

網購成為疫情下的新消費模式。Retail Systems Research報告指出，60%的美國消費者在疫情下，希望更頻繁地在線上購物。而綜合外媒報道，有實體店的電商平台如Walmart、Target、Best Buy等，在感恩節期間關閉門店，故將帶動假日的網上銷售。因此，有報道提及並預測，美國的零售電子商務銷售額將佔整體假日零售銷售額的18.9%，按年增長17.5%。

翻查資料，全美零售聯合會（National Retail Federation）2020年假日消費數據，消費者以每個家庭作為單位計算，消費了1,000美元。Adobe Analytics分析了去年美國零售網站的數據，發現有1萬億次瀏覽。而在11月和12月期間，美國的線上銷售額達到1,880億美元。

【疫後危機】ASOS管理層大執位　疫情優勢漸減　明年盈利恐急跌4成

為迎接假日網上銷售，報道提及Shopify一份報告，有關電子商務企業最關心的5個問題。當中包括：存貨、物流、退貨、客戶支持、廣告支出成本上升。並分享了5個解決問題的方法：

1. 流程自動化：假日來臨或面對人手不足問題，通知收發貨和訂單標籤，均有機會出錯打亂工作流程。自動化處理將有效避免這些問題。

2. 改善網站：假日的網店流量將高於平日，避免系統崩潰和出錯，可預先升級網站的系統。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

3. 提前準備市務合作和促銷活動：要在同業中突圍，吸引顧客，須提供更具競爭力的優惠。

4. 簡化客戶服務和支援：網購雖方便，但遇到物流延誤、訂單錯誤時較難處理。商戶宜提供更直接和較多支援，有助客戶選擇並購物。

5. 按季調整內容。服裝每季也有不同，適時調內容包提供優惠指南、假日消費主題等，有助吸客。

【職位需求】疫情加速數學及科技相關職位需求　美勞工局預料未來10年需求持續增加

責任編輯：馬意文

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