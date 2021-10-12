【乳製品】全球牛奶產量急跌　導致脫脂奶粉價格破近7年高位

▲ 全球牛奶產量近期面對嚴重的短缺，國際採購商轉向尋求奶粉供應，導致脫脂奶粉價格急升，一度突破最近7年高點。（法新社圖片）

全球牛奶產量近期面對嚴重的短缺，國際採購商轉向尋求奶粉供應，導致脫脂奶粉價格急升，一度突破最近7年高點。

【職位需求】疫情加速數學及科技相關職位需求 美勞工局預料未來10年需求持續增加

作為全球兩大乳製品出口地區的歐洲和新西蘭，近期牛奶產量低落導致全球供應短缺，連帶導致乳製品價格上升。大量國際買家正積極採購奶粉做為代替。乳製品市場分析專家Matt Gould在近日發表的報告中指出，不少美國出口商的國際客戶對於境內奶粉、奶油和芝士的詢問度突然上升。

每公斤牛奶將打破8.4美元高位

西太平洋銀行（Westpac）農業經濟學家Nathan Penny亦表示，已將2021至2022年牛奶產地價格預期上調至每公斤8.50美元（約66港元），過去最高紀錄為每公斤8.40美元（約65港元）。

Nathan Penny預計，新西蘭本季度的牛奶產量將下降，加上其他乳製品生產商的產量亦未能回復，因此今年下半年全球乳製品價格將維持一定高點。

他亦預估，新西蘭第4季牛奶產量將比上1季下降1%，其他地區的乳製品生產情況亦會相若；而歐洲方面，受天氣因素影響，今年頭7個月的牛奶產量較去年同期已下跌0.1%；中國和美國的生產則受到飼料成本上升影響。

【疫後危機】ASOS管理層大執位 疫情優勢漸減 明年盈利恐急跌4成

【中小企營商】信保局推三措施支援中小企 保戶可獲500萬港元信用限額

責任編輯：李智美