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金正恩西裝配涼鞋出席黨慶 再惹健康疑雲

環球社會熱點 13:43 2021/10/12

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北韓領袖金正恩早前體重大減，引來外界關注其健康狀況。金正恩近日被發現穿涼鞋出席活動，再次引來對其健康狀況的疑雲。有南韓媒體記者分析，目前尚未清楚金正恩決定穿涼鞋的原因。

北韓建黨紀念日首次講話 金正恩未來5年著手恢復經濟 【下一頁】

金正恩周日（10日）出席北韓勞動黨建黨76周年演講會，北韓官方媒體周一（11日）發布相關影片，外界發現當時金正恩走紅地毯時，身穿深色西裝和佩戴酒紅色領帶，惟黑色襪配亮黑色涼鞋顯得有點格格不入。

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總部位於南韓首都首爾的NK News高級分析記者茲沃科（Colin Zwirko）表示，目前尚未清楚金正恩決定穿涼鞋的原因，亦未清楚他之前是否曾穿過。但無論出於何種原因，似乎證明金正恩的確正在採取措施確保自身健康，並令自己感到舒適。

南韓情報機構：金正恩最多瘦咗20公斤 【下一頁】

茲沃科指，金正恩5月時體重明顯下降，9月發表演講時更有長時間站在軟墊上，做法並不常見。茲沃科認為，連串行為或能顯示金正恩對疫情格外小心，可能一直都在應對健康問題。

北韓官媒曾解釋金正恩去年甚少公眾露面原因，指出金正恩忙於設計一系列標誌，對象包括酒標、校服、巴士和2個新旅遊勝地。

責任編輯：李俊儀

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