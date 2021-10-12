【蘋果上榜？】全球PC市場報告出爐　Lenovo居首、Dell增幅最大

疫情新常態持續影響下，全球個人電腦（PC）市場受到零組件持續缺貨及物流挑戰等影響，加上遙距工作及教學帶動購買PC的需求也逐漸放緩，市埸研究機構IDC最新發表報告指出，全球PC今年第3季的出貨量錄得疫情爆發以來最緩幅度增長。

該報告顯示，全球PC今年第3季出貨量約8,670萬部，季增3.6％，按年增長3.9%。同時達到今年高峰，以及PC市場連續第六個季度增長。IDC移動和消費設備追踪研究經理Jitesh Ubrani表示，鑑於目前的情況，供應商會因應市場重新調整出貨量，同時發現新興市場保持增長勢頭，成熟市場則開始放緩。

聯想（Lenovo）於第三季市場佔有率22.8%居首，出貨量1977.3萬部，按年增長3.1%。緊隨其後的HP市佔率20.3%，出貨量1759.7萬部，按年下跌5.8%，同時為前五大廠商中唯一出貨量衰退的品牌。Dell則居第三位，市佔率為17.5%，出貨量1518.3萬部，按年增26.6%。

全球PC今年第3季的出貨量排名Top 5:

Lenovo

HP

Dell

Apple

ASUS、Acer

另有專家表示，因供應不足和持續的物流挑戰影響，導致美國PC市場開始錄得大趨勢下降，出現2020年第1季以來首見的萎縮。IDC本周將再公布美國PC出貨量的具體數字。

責任編輯：黃顯晴