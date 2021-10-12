英國會新冠調查狠批 防疫初期嚴重失敗致高死亡

英國政府在2020年應對新冠肺炎疫情備受批評，被指防疫策略失敗。英國下議院近日發表調查報告，狠批英國政府初期的防疫處理是英國史上其中一次最惡劣公共衛生失敗，造成更多當地民眾因疫情死亡。

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由兩位前保守黨內閣成員領導的調查，於英國下議院的科學及科技委員會公開報告。151頁的報告指出，集體思想﹑英國例外主義及蓄意的緩慢和漸進主義防疫手法，使英國在新冠疫情狀況明顯比其他地方差勁。

報告揭露，英國政府運作在新冠疫情初期展示重大不足，如未能與公眾分享重要資訊，以及科學防疫建議的可信度因缺乏透明度﹑國際專家及有意義挑戰的投入而受損。報告指出，英國雖然身為首批開發新冠檢測國家，但最終卻釀成永久災難，造成長遠後果。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）直至3月20日才下令封城，報告指有關措施其後證實為錯誤，導致英國出現更高新冠死亡率。科學及科技委員會主席祈國光（Greg Clark）指出，疫情初期英國政府希望透過感染人數增加達致群體免疫，亦促使英國死亡率上升。

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祈國光強調，當缺乏疫苗與檢測﹑追蹤及隔離群眾的能力，加上認為民眾不會長期遵守防疫限制，希望透過感染達成群體免疫將會導致高死亡率。英國政府到國民保健服務（NHS）瀕臨崩潰，才意識到原先措施的失誤。

科學及科技委員會的國會議員亦批評英國政府，在世界衛生組織促請各國實行接觸者追蹤及隔離密切接者時未有立即推行相關措施，現時回看絕對是個嚴重錯誤。報告指即使英國推行相關措施，但過程混亂及緩慢，嚴重影響英國應對疫情的能力。

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責任編輯：吳漢培