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【新冠疫情】疫情增加國家間貧富差距 低收入國家負債增12% 達破紀錄8,600億美元

環球政經 18:46 2021/10/12

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疫情肆虐全球，各國的經濟均受影響。世界銀行周一（11日）表示，由於新冠肺炎疫情，低收入國家去年負債增加了12%，達到破紀錄的8,600億美元。

【企業稅】136國達成協議 落實全球最低企業稅率定為15% 預料2023年實行 【下一頁

世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，根據世界銀行所發表的International Debt Statistics 2022 report，中低收入國家的債務脆弱性增加，疫情亦使低收入國家的負債推至創紀錄新高。他認為，各國需要一個全面的方法來解決債務問題，包括減少債務、加快重整，以及改善透明度。他又警告疫情會擴大貧國與富國的差距，更會令部分國家經濟發展步伐推遲數年甚至10年。

【疫後社會】英國：學生代寫論文將違法 【下一頁

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馬爾帕斯又指，半數最貧窮國家正處於外債困境，或債務高風險。他認為，有必要以可承受的債務水平，來幫助這些貧窮國家達成經濟復甦和降低貧窮。

 

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責任編輯：羅浩濂

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