巴西總統畀記者問到煩 反問：邊個國家無人死？

巴西的新冠患者死亡數字已突破60萬，巴西總統博索納羅的抗疫政策也備受質疑。博索納羅早前接受媒體採訪，再度被記者問及巴西的疫情死亡人數。博索納羅似乎對此不滿，更反問記者「邊個國家無人死？」

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巴西總統企硬唔打疫苗 被拒入場無得睇波 【下一頁】

根據路透社報道，巴西已經有601,011人死於新冠肺炎，累計確診個案超過2,150萬宗。巴西的新冠肺炎死亡人數更為全球第二高，僅次於美國。

博索納羅（Jair Bolsonaro）一直未有採取嚴格封鎖措施，甚至經常不戴口罩和拒絕遵循防疫措施，被指抗疫不力。

博索納羅周一（11日）在聖保羅州瓜鲁雅（Guaruja）的一個海灘時，被一班支持者包圍，有一名記者向博索納羅問到巴西的疫情死亡人數。

博索納羅卻不滿地反問：

話我知，邊個國家無人死？ （In which country did people not die? Tell me!）

博索納羅接著又表示，他到海灘仍回答這種問題，為此感到十分厭倦。

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博索納羅去年曾確診新冠肺炎，但他康復後聲稱自己有抗體，一直拒絕接種新冠疫苗。他上月前往紐約出席聯合國大會，因紐約禁止無接種疫苗者進入餐廳堂食，要在紐約街頭立食Pizza。

博索納羅早前在聖保羅度假，因未有接種疫苗，而被拒絕入場觀賞山度士對甘美奧的巴西甲組足球聯賽賽事。

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責任編輯：鄭錦玲