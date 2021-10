巴西總統畀記者問到煩 反問：邊個國家無人死？

巴西的新冠患者死亡數字已突破60萬,巴西總統博索納羅的抗疫政策也備受質疑。博索納羅早前接受媒體採訪,再度被記者問及巴西的疫情死亡人數。博索納羅似乎對此不滿,更反問記者「邊個國家無人死?」

輝瑞擬接種巴西1市多數居民 收集真實世界長期數據 【下一頁】

巴西總統企硬唔打疫苗 被拒入場無得睇波 【下一頁】

根據路透社報道,巴西已經有601,011人死於新冠肺炎,累計確診個案超過2,150萬宗。巴西的新冠肺炎死亡人數更為全球第二高,僅次於美國。

博索納羅(Jair Bolsonaro)一直未有採取嚴格封鎖措施,甚至經常不戴口罩和拒絕遵循防疫措施,被指抗疫不力。

博索納羅周一(11日)在聖保羅州瓜鲁雅(Guaruja)的一個海灘時,被一班支持者包圍,有一名記者向博索納羅問到巴西的疫情死亡人數。

博索納羅卻不滿地反問:

話我知,邊個國家無人死?

(In which country did people not die? Tell me!)