▲ 【中國限電】發改委：燃煤發電價格上浮限制擴至20%

國家發改委發布《進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》。通知提出，燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，擴大為上下浮動原則上均不超過20%，而高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制。通知又提出加強與分時電價政策銜接，建立尖峰電價機制，引導用戶錯峰用電。通知周五起實施。

優先保障居民、農業用電

當局提出要有序放開全部燃煤發電電量上網電價，燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在「基準價+上下浮動」範圍，形成上網電價。通知又提出，要保持居民和農業用電價格穩定，執行現行目錄銷售電價政策，各地要優先將低價電源，用於保障居民、農業用電。

緩解火電企業經營困難

發改委價格司副司長彭紹宗指，改革對居民消費價格指數（CPI）無直接影響，指如果市場交易電價上浮，會一定程度推高企業、特別是上游生產企業用電成本，對工業生產者價格指數（PPI）有一定推升作用，但改革措施有助改善電力供求狀況，更好保障企業用電需求，總體上有利物價穩定，認為總體改革對物價水平影響有限。

彭紹宗又指，改革在一定程度上緩解燃煤發電企業經營困難，鼓勵企業增加電力供應，抑制不合理電力需求，改善電力供求狀況，更好保障電力供應。

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