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今日推介中海外｜吉利、中糧家佳康、微盟、醫渡科技、海昌海洋最新部署

股市 13:00 2021/10/12

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恒生指數中午收報25066點，跌259點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海外 （00688） ，另亦會分析吉利 （00175） 、中糧家佳康 （01610） 、微盟 （02013） 、醫渡科技 （02158） 、海昌海洋 （02255） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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同場加映：【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code） 

逢星期一晚上8時正-【ET財智Talk】 

 

港股 中國海外發展（00688） 吉利汽車（00175） 中糧家佳康（01610） 微盟集團（02013） 醫渡科技（02158） 海昌海洋公園（02255） 石鏡泉

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