【榮耀解禁】榮耀公布與Google恢復合作　海外版新機獲GMS授權

在中美科技戰之下，美國政府早前針對中國電訊設備巨頭華為推出禁令，令華為手機無法使用Google行動服務（GMS），即無法順利使用主流的Google App，包括Google Play Store、Gmail、YouTube等。華為去年11月宣布出售榮耀（Honor）業務，惟榮耀仍須與Google達成新合作協議，為手機業務另起爐灶，解除「華為禁令」帶來的拖累。

榮耀自今年初對外表示正與 Google 進行談判，至日前終於正式宣布，已經與 Google 恢復合作。榮耀最新在海外官方社交平台表示，即將推出的 HONOR 50 系列國際版本將搭載 GMS 。

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事實上，榮耀早在今年6, 在中國內地市場推出 Honor 50 系列，包括 Honor 50、Honor 50 Pro、Honor 50 SE 。目前三個機款在內地的售價分別為 2,699 人民幣（約 3,275 港元）起、3,699 人民幣（約 4,489 港元）起、2,399 人民幣（約 2,911 港元）起。

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責任編輯：張寶燕