新冠加深國際貧富差距 窮國去年負債達破紀錄6.7萬億

新冠肺炎疫情全球肆虐，影響大部分國家經濟發展。世界銀行周一（11日）表示，新冠肺炎疫情導致低收入國家去年負債增加12%，達到破紀錄的8,600億美元（約6.7萬億港元）債務。世銀行長馬爾帕斯呼籲各國制定全面計劃，紓緩債務壓力。

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世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，新冠肺炎疫情對貧窮國家經濟發展出現「悲劇性逆轉」，使低收入國家的負債推至創紀錄新高。他警告疫情會擴大貧國與富國之間的差距，或導致部分國家經濟發展步伐推遲數年甚至10年。

世銀發表International Debt Statistics 2022 report 報告，指有70多個低收入國家去年負債合共增加12%，達破紀錄的8,600億美元（約6.7萬億港元）。

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馬爾帕斯指，窮國其中一個問題是缺乏破產程序協助重組債務；因為現行制度下，企業可以申請破產，但國家卻無法如此。世行憂慮，隨著全球利率上升，窮國負債問題持續會進一步惡化。

馬爾帕斯呼籲各國需制定完善計劃緩解債務壓力，包括減少負債、加快債務重組以及提高透明度，更強調可持續的債務水平對經濟復甦及減少貧窮人口十分重要。他同時希望富國能窮國提供新冠疫苗。

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責任編輯：郭麗明