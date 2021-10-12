【電荒】燃煤發電交易電價實現上浮 發改委稱理順煤電關係

國家發改委公布《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》。《通知》提出，有序放開全部燃煤發電電量上網電價，擴大市場交易電價上下浮動範圍，推動工商業用戶都進入市場，保持居民、農業用電價格穩定，對緩解燃煤發電企業經營困難發揮了積極作用。

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發改委價格司司長萬勁松表示，這次改革確實是電力市場化改革又邁出的重要一步，核心是真正建立起了「能跌能漲」的市場化電價機制。當前改革有利於進一步理順「煤電」關係，保障電力安全穩定供應。

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從長遠看，將加快推動電力中長期交易、現貨市場和輔助服務市場建設發展，促進電力行業高質量發展，支撐新型電力系統建設，服務能源綠色低碳轉型，並將對加快推動發用電計劃改革、售電側體制改革等電力體制其他改革發揮重要作用。

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記者：林衛