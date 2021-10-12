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【房住不炒】國內樓市急速降溫 土地競買乏人問津

股樓投資 12:33 2021/10/12

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自中國政府實施多項辣招調控樓市，包括「三道紅綫」，以及恒大（03333）危機，土地競買氣氛快速降溫。例如，北京市今年第二批次商品住宅用地集中供應競買申請於周一截止，其中僅有16宗地獲得競買申請，另26宗用地掛牌時間進行了延期調整，佔比逾六成。

【電荒】燃煤發電交易電價實現上浮 發改委稱理順煤電關係，請按【見下頁

同時，杭州宣布終止出讓的17宗地塊，包括此前因報名人數不足流拍的10宗地塊，有指僅得一名房企報名，在杭州本輪集中供地中的佔比逾五成。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗同時下調恒指年底及一年目標 建議增持5大板塊共12股，請按【見下頁

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截至10月7日，已有15個重點城市完成了第二批集中供地土拍，平均溢價率為4.9%，較首批22城市平均溢價率16.8%，下降了11.9個百分點。掛牌土地共700宗，流拍及中止交易數量達206宗，流拍及中止交易率達到29.4%。

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記者：林衛

地產 經濟 杭州 北京 中國

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