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【券商點睇】紫金礦業布局鋰資源 天風看好具經濟效益

股樓投資 14:52 2021/10/12

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紫金礦業（02899）公布，以約9.6億加元收購持有碳酸鋰項目的加拿大上市公司新鋰公司（Neo Lithium Corp.），以每股6.5加元現金收購全部普通股，與過去20日股價加權平均價相比，溢價約為36%。

【房住不炒】國內樓市急速降溫 土地競買乏人問津，請按【見下頁

天風證券指出，大宗化碳酸鋰、精細化-氫氧化鋰是該行看好的兩條主綫。其中，大宗化碳酸鋰領域，中資企業走出去併購鋰資源已成趨勢，阿根廷作為鋰資源布局必爭之地對應一定溢價空間，紫金利用傳統礦業海外併購豐富經驗，在戰略資源領域有望大放異彩。

【延伸閱讀】名家論市：興證張憶東 淡市中尋找邊際改善機會 內房物管博防守反擊，請按【見下頁

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對紫金而言，在進一步勘探增儲、開發年限提升、資本開支優化、開發規模提升及運營成本降低多個方面，有望再展現公司在傳統礦業的優勢。此次併購大概率只是紫金礦業布局鋰資源的開端，全球範圍突出的資源識別、礦業運營管理能力，有助公司充分實現資源優勢向經濟效益轉變。該行表示，紫金在礦銅、礦金產量持續向上，降本效應帶來盈利能力超預期，考慮全球範圍銅、金、鋅價格中樞高位，上調公司盈利預測，預計公司今後三年實現每股盈利（EPS） 為0.52元人民幣、0.72元人民幣和0.9元人民幣，維持「買入」評級。

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記者：林衛

有色金屬股 收購 港股 紫金礦業（02899）

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