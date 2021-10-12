【越南疫情】越南工廠解封逾百萬工人回鄉　恐累全球供應鏈、蘋果iPhone 13或受波及

▲ 越南疫情受控，當局近日解封封鎖措施，爆發大規模的工人返鄉潮。

越南疫情受控，當局近日解封封鎖措施，爆發大規模的工人返鄉潮。越南政府估計，可能有超過200萬人離開，勞動力短缺加劇越南工廠乃至全球供應鏈危機。

在越南有廠房的申洲國際 （02313） 連跌兩日後，股價今日反彈，現升逾2%，最新報159元。

越南在全球消費經濟中扮演舉足輕重的角色，從沃爾瑪（Walmart）的傢俱、Nike、Adidas的運動鞋到蘋果iPhone 、三星電子的智能手機，這些商品都來自越南。

外電此前報道， iPhone 13 四款機種的相機模組供應緊張，這些模組內有許多元件都是在越南組裝。iPhone 13系列成為近年來用戶等待時間最長的產品系列。目前，iPhone 13 Pro 512 GB天峰藍在中國的等待時間長達5周，即超過一個月。

有分析指，目前在越南建廠的電子產業包括富士康、立訊精密、歌爾聲學、藍思科技、英特爾、LG、夏普、三星顯示、光寶科技、仁寶等公司，其中蘋果供應鏈佔大部分比重，LG和夏普為蘋果相機模塊供應商，或導致iPhone13交付再延期。

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