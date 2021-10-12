【MPF】許正宇：放寬強積金投資內地國債料年底有初步結果　積金易平台落實後可省300億行政費

▲ 許正宇指，年金計劃開展時間不長，要視乎個人接受程度，形容是「鹹魚青菜各有所愛」。

施政報告提出要研究便利強積金投資內地發行的政府及政策性銀行債券，財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目時指，自己對國家前景有信心，對投資者及強積金持有人來說，有更多選擇亦是好事，而且公眾對內地股票及債券都有興趣，目前中國發行的政府債券未必符合強積金可容許的投資要求，因此研究放寬，希望年底有初步結果。

基金公會指，強積金轉年金不應一刀切【下一頁】

施政報告同時探討鼓勵市民將強積金一筆過資產轉化成年金，許正宇指，如何在市民有選擇情況下做到強積金與年金更好對接，需要不同機構共同商討，目前勞工及褔利局正牽頭有關工作。

他續指，年金計劃開展時間不長，要視乎個人接受程度，形容是「鹹魚青菜各有所愛」。對於強積金對接年金的投資回報可否較高，以鼓勵市民轉換，許正宇稱要商討，亦要因應制度的持續性。

另外，當局正推行「積金易」平台，許正宇說，待2025年全面落實後，預計運作10年可累計節省300至400億元行政費，強積金持有人將可受惠。

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