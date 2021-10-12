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【新冠疫苗】美國德州禁強制接種 州內死亡人數近7萬

環球社會熱點 11:55 2021/10/12

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美國為提高新冠肺炎疫苗接種率加強防疫，積極推行強制接種措施。惟美國德州州長阿博特發布行政命令，禁止德州所有企業強制要求僱員接種疫苗。阿博特表示，強烈鼓勵有資格接種疫苗人士接種，惟必須自願。

IBM強制僱員完成接種新冠疫苗 否則留職停薪 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）發布規定，要求僱員達百人的企業強制接種疫苗，或每周接受新冠病毒檢測。不少總部位於德州的企業傑表示將遵守規定，當中包括美國航空公司（American Airlines）及西南航空（Southwest Airlines）等。

阿博特（Greg Abbott）周一（11日）卻發布一項行政命令，禁止私營企業在內等任何機構強制要求任何個人，包括僱員及顧客等接種新冠疫苗。阿博特表示，強烈鼓勵合乎接種資格人士接種疫苗，但必須出於自願。

紐約最大醫療機構 炒1400個未打新冠疫苗員工 【下一頁】

據悉，阿博特是新冠康復者，亦曾接種疫苗。阿博特早前亦禁止政府機構強制要求接種疫苗，當時規定尚未涵蓋私營企業，目前尚未清楚阿博特命令會否被人入稟法院挑戰推翻。

外媒指阿博特的命令具政治含義，估計是為明年德州州長選舉爭取連任做準備。前德州州參議員赫法恩（Don Huffines）指，阿博特明白共和黨選民已厭倦疫苗規定。

德州近期新冠住院及確診人數皆有所下降，但該州已累計6.7萬人染疫死亡。

責任編輯：李俊儀

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