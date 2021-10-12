【職位需求】疫情加速數學及科技相關職位需求　美勞工局預料未來10年需求持續增加

▲ 美國勞工統計局發現，未來10年以數學、科技等相關工作的需求持續強勁。（法新社圖片）

疫情加速行業融入科技技術。美國勞工統計局發現，未來10年以數學、科技等相關工作的需求持續強勁。更指以上需求很大程度源於企業「更重視雲端計算（ cloud computing）、收集和存儲大數據，以及信息安全。」另有招聘信息技術相關職位的業界預計，未來10年其行業的增長速度，將會超過其科技領域。

據CNBC報道，疫情全球大流行增加了科學和技術相關的職位需求，例如流行病學家和信息安全分析師。人力資源顧問 Robert Half 的全球人才解決方案區域總裁Megan Slabinski，主要從事技術職位的招聘。她更稱：「遙距工作增加了提供網絡安全和運營的需求」。

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報道列出了10個職位需求增長（見表），包括統計員、信息安全分析員、數據科學家及數理科學的職位、流行病學家、運籌學分析師、精算師、軟件開發人員和軟件品質保證測試員、電腦和信息研究科學家、醫學科學家（流行病學家以外）、法醫科學技術員。

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事實上，所有行業對科技人才的需求也很大。惟Slabinski表示，招聘數據顯示，醫療、電子商務、政府和教育的需求將最大，疫情大流行下這3個行業的職位數目增加。

她分析：「我們發現遙距醫療和遙距監測患者有急切需求；以及傳統零售商在疫下關閉或限時營業，也考慮線上銷售商品和加強顧客網上購物。」至於政府和教育的需求，基於疫情下僱員和學生須改為線上工作和學習，該些部門也要更新有關的技術設備。

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責任編輯：馬意文