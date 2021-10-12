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【網絡安全】國家級駭客網絡攻擊近年激增！　微軟：近6成攻擊來自俄羅斯

科技 11:19 2021/10/12

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就攻擊事件數量來看，近6成的國家級駭客組織是來自俄羅斯（58％），依次為北韓（23％）、伊朗（11％）和中國（8％）。

微軟早前公布《數碼防禦報告》（Digital Defense Report），發現近一年國家級駭客網絡攻擊活動有所增加，其中有近6成的攻擊來自俄羅斯，其次為北韓、伊朗及中國。

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微軟自2020年7月至2021年6月期間，收集過去一年以來由駭客發起的網絡攻擊事件，從中觀察其對整體網絡安全環境的影響。微軟分析指，與過往很不同的是，以收集情報、入侵政府組織為主要目標的國家級駭客組織，近來發動攻擊的次數愈來愈多。

就攻擊事件數量來看，近6成的國家級駭客組織是來自俄羅斯（58％），依次為北韓（23％）、伊朗（11％）和中國（8％）。雖然中國國家駭客發動的數量低於俄羅斯，但其成功率卻高達44％，高於俄羅斯。至於經常遭駭客攻擊的國家，前3位分別為美國、烏克蘭及英國；而被列為鎖定攻擊的對象，則以政府機構的比例最高，約佔48%，而非政府機構與智庫機構則佔31%。

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報告指出，這些國家級駭客組織，透過發動網絡攻擊活動，用於竊取機密、收集情報的形式也變得多元化（涵蓋政治、外交、經濟、社會各層面），且採取的攻擊手法也有所不同。例如伊朗鎖定以色列的攻擊行動多是毀滅性的，導致雙方的關係更為緊張；至於北韓則通常是為了經濟利益，其國家級駭客針對許多加密貨幣平台展開攻擊。

除了俄羅斯，中國的駭客組織亦被微軟點名。微軟表示，中國駭客經常利用零時差漏洞展開攻擊，且收集情報的目的非常多元，例如其中一個駭客組織Chromium鎖定的目標為印度、馬來西亞、蒙古、巴基斯坦及泰國等鄰國。微軟認為，Chromium最積極的攻擊目標為香港及台灣的大學，其後才是鄰國的政府組織與電訊公司。

至於另一中國駭客組織的Nickel則是針對中美、南美與歐洲國家的外交部展開攻擊。微軟分析，中國的影響力隨著「一帶一路」倡議而產生了變化，預期其國家級駭客將會持續透過網絡攻擊，來取得有關投資、談判或產生影響力的情報。

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記者：廖淑瑩

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