  • 26°C
香港時間 : 20211012日 (二) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛促免疫力弱者打新冠加強劑 包括打科興或國藥者

環球社會熱點 11:06 2021/10/12

分享：

世界衛生組織（WHO）早前反對富國廣泛接種加強劑，認為應優先向貧國提供新冠疫苗。世衛態度逐漸軟化，周一（11日）宣布建議為免疫能力較低的群體接種加強劑，包括接種科興及國藥疫苗的人士。

泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德 【下一頁】

世衛免疫專家戰略諮詢小組審核最新疫苗數據後，發現免疫力低群體完成接種兩劑新冠疫苗後，未能出現充足的免疫反應，出現新冠肺炎重症的風險也很高。

世衛免疫部門主管奧布萊恩（Kate O’Brien）也表示，世衛發現有證據表明免疫力低群體出現突破性感染的比例特別高。因此，世衛建議他們即使已打完兩劑疫苗，也需要接種加強劑。

小組同時建議，60歲以上、已接種兩劑中國國藥或科興疫苗的民眾，也需要接種加強劑。

【新冠疫苗】世衛再次呼籲富國 年內暫緩打加強劑 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上月呼籲，富國在今年內不要開始打加強劑。他表示的確有研究支持免疫力低的人士接種加強劑，但認為目前兩劑疫苗足以保障人們免受病毒侵害，認為各國提供疫苗讓貧國民眾接種首劑。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
今日
泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
新西蘭強制醫護12月前打疫苗 奧克蘭延長封城多一周
2021/10/11
新西蘭強制醫護12月前打疫苗 奧克蘭延長封城多一周
輝瑞擬接種巴西1市多數居民 收集真實世界長期數據
2021/10/11
輝瑞擬接種巴西1市多數居民 收集真實世界長期數據
【澳洲疫情】悉尼結束107日封城 民眾出門慶祝
2021/10/11
【澳洲疫情】悉尼結束107日封城 民眾出門慶祝
【新冠疫苗】Moderna僅捐約100萬劑給窮國 被批不負責
2021/10/11
【新冠疫苗】Moderna僅捐約100萬劑給窮國 被批不負責

你可能感興趣

泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
今日 10:43
泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
新西蘭強制醫護12月前打疫苗 奧克蘭延長封城多一周
18:05 2021/10/11
新西蘭強制醫護12月前打疫苗 奧克蘭延長封城多一周
輝瑞擬接種巴西1市多數居民 收集真實世界長期數據
17:21 2021/10/11
輝瑞擬接種巴西1市多數居民 收集真實世界長期數據
疫情 傳染病 疫苗 國藥控股（01099） 中國科興生物（Sinovac Biotech，美：SVA） 科興 譚德塞 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苗】美國德州禁強制接種 州內死亡人數近7萬

下一篇文章

泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【諾貝爾獎】3美國學者奪經濟學獎 表揚用自然實驗處理社會問題
【諾貝爾獎】3美國學者奪經濟學獎 表揚用自然實驗處理社會問題
【澳洲疫情】悉尼結束107日封城 民眾出門慶祝
【澳洲疫情】悉尼結束107日封城 民眾出門慶祝
巴西總統企硬唔打疫苗 被拒入場無得睇波
巴西總統企硬唔打疫苗 被拒入場無得睇波
美國海軍工程師夫婦被起訴 涉向外國出售核潛艇技術
美國海軍工程師夫婦被起訴 涉向外國出售核潛艇技術
新型冠狀肺炎全球疫情（10月12日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月12日 時間11:00）
【新冠疫苗】埃及逾12萬劑國藥被棄下水道 警方拘3人
【新冠疫苗】埃及逾12萬劑國藥被棄下水道 警方拘3人