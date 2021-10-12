世衛促免疫力弱者打新冠加強劑 包括打科興或國藥者

世界衛生組織（WHO）早前反對富國廣泛接種加強劑，認為應優先向貧國提供新冠疫苗。世衛態度逐漸軟化，周一（11日）宣布建議為免疫能力較低的群體接種加強劑，包括接種科興及國藥疫苗的人士。

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世衛免疫專家戰略諮詢小組審核最新疫苗數據後，發現免疫力低群體完成接種兩劑新冠疫苗後，未能出現充足的免疫反應，出現新冠肺炎重症的風險也很高。

世衛免疫部門主管奧布萊恩（Kate O’Brien）也表示，世衛發現有證據表明免疫力低群體出現突破性感染的比例特別高。因此，世衛建議他們即使已打完兩劑疫苗，也需要接種加強劑。

小組同時建議，60歲以上、已接種兩劑中國國藥或科興疫苗的民眾，也需要接種加強劑。

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上月呼籲，富國在今年內不要開始打加強劑。他表示的確有研究支持免疫力低的人士接種加強劑，但認為目前兩劑疫苗足以保障人們免受病毒侵害，認為各國提供疫苗讓貧國民眾接種首劑。

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責任編輯：鄭錦玲