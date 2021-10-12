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【國際油價拆局】滯脹隱現追油股風險高　寒冬來臨中石油進口氣虧損或遠超預期

股市 11:09 2021/10/12

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【國際油價拆局】滯脹隱現追油股風險高　寒冬來臨中石油進口氣虧損或遠超預期

國際油價升不停，市場對於油價的看法愈趨樂觀，花旗最新預期，今季油價有機會漲見90美元。不過，隨着全球陷入滯脹（高通脹兼經濟差）的風險升溫，中美為推低通脹，或會釋放戰略石油儲備，若屬實，恐會打破是次由供應緊絀推動的油價升市，反映現價追油股的風險偏高。

花旗指氣價爆升令企業改用原油，詳見【下一頁】

油價企於高位下，通脹自然升溫，但從中美兩大經濟體最新經濟數據來看，經濟增速正走下坡，意味滯脹風險正加劇。中美為了降低滯脹風險的決心有多強，將間接主導油價的命運。

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「三桶油」今年來跟隨油價大幅反彈，當中以中石油 （00857） 表現最標青，摩根士丹利亦將中石油列為行業首選。不過，中石油一直身負天然氣保供責任，面對進口液化天然氣（LNG）現貨價急升，市場早已憂慮中石油冬季的進口氣虧損將會擴大。

大摩調升「三桶油」目標價，詳見【下一頁】

美國氣象局早前預測，今年冬季有至少7成機會發生拉尼娜現象，即北半球氣溫較正常為低。花旗早前曾預計，若冬季如預測般進入寒冬，LNG現貨價有可能從目前於30美元，急升至約百美元。

寒冬下，中石油要保供氣，便需要於現貨市場買入高價的LNG，增加進口氣量。現時內地進口氣門站價約每平方米1.8元人民幣，相當於每百萬英熱單位（MMBTU）約7.8美元，若中石油被迫在現貨市場買入高達百美元的LNG，意味進口氣虧損只能被動地不斷擴大，對整體盈利造成重大負面影響。

相關文章：能源價格續升　跟追油股會否買得太遲？

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相關文章：【國際油價】穆迪：油價漲不會窒礙全球航空業復甦　可持續航空燃料仍有限

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