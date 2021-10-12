元宇宙可能演進的三個階段

基於我們目前的理解，元宇宙的演進可能會經歷以下三個階段。需要強調的是，元宇宙階段的演化與元宇宙概念本身的存續仍然存在巨大的不確定性，我們建議投資者密切關注基礎科學和底層技術的演進以及互聯網監管的發展趨勢，適時調整投資決策。

第一階段（1至5年）：虛實結合。在元宇宙的初級階段，現有物理世界的生產過程和需求結構尚未改變，綫上與綫下融合的商業模式將繼續以沉浸式體驗的方式加速進化。以購置衣物為例，早期我們通過在電商平台上流覽圖文評價的方式獲取平面資訊，買家秀與賣家秀成為調侃話題；如今短視頻以及直播帶貨成為風潮，立體化互動式呈現衣物在不同模特上的效果，降低資訊的偏誤；未來在AR／VR技術的加持之下，我們有望直接看到衣服在自己身上呈現的視覺效果，從而做出更合理的購買決策。從表面上看，沉浸感是一種豐富感官體驗的形式，而從內核上分析，沉浸式體驗其實秉承着和區塊鏈類似的屬性，即充分獲取盡可能多真實有用的資訊，以此促進虛擬體驗與現實世界的交互。由此可見，這一階段投資的關鍵領域在於沉浸式體驗的工具以及具有品牌合作能力的O2O龍頭，目前多元化業務傍身的互聯網龍頭企業仍是主要受益對象。而隨着AR／VR進入商用階段，消費級產品的普及也將帶給整個產業鏈廣泛的投資機遇。

第二階段（5至20年）：虛實相生。數字化技術不僅將虛擬世界變得更真實，還將改造物理世界的生產過程。Mob研究院的數據顯示，截至2020年12月，受疫情影響，全年人均每天使用手機時長達到了5.72小時，除去睡覺時間（假設8小時）大約佔全天時間的36%。我們預測在第二階段人們在虛擬空間的時間佔比有望上升至60%，一方面，人工智慧、大資料、工業智慧化等先進技術極大提升了生產效率，現實世界的勞動力需求銳減；另一方面，虛擬世界的內涵不斷豐富，不僅是娛樂，我們的工作生活也逐步向元宇宙遷移。人工智慧、仿生人、基礎引擎等相關業務將正式進入商用變現階段。

第三階段（20年以上）：虛即是實。元宇宙的終極形態是人類永生，即人類借助腦機介面的交互技術上傳整個大腦到虛擬空間，而徹底擺脫物理軀殼的束縛。屆時，人類在虛擬空間的時間佔比可能接近100%，而人類的生理需求也將不斷降低，取而代之是完整的精神意識。這一狀態下，目前物理世界關於衣食住行的生產可能將完全失去意義，元宇宙甚至不需要再在虛擬世界類比現實種種，而是直接向人類神經元提供相應效果的感官刺激，但這也必將面臨道德倫理的重審。在「脫碳入矽」的過程中，人類或許最終能在技術突破下克服對自身存在的恐懼，進化為更高維的生命體。