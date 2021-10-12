泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德

泰國旅遊業因新冠肺炎疫情大受打擊，當地政府希望盡快開放邊境，復甦持續低谷的泰國經濟。泰國總理帕拉育宣布，自11月起開放10國完成疫苗接種的民眾入境旅遊，包括中國及美國等。屆時，旅客可以自由在泰國旅行。

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帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）在周一（11日）發表電視講話宣布，再一步放寬入境要求，讓10個認為感染風險較低國家的民眾在完成疫苗接種後，可以乘坐飛機前往當地旅遊，其中包括中國﹑美國﹑英國﹑德國及新加坡等。

帕拉育指出，入境旅客出發及抵達泰國後均需接受檢測，獲得陰性結果報告後，將可如泰國民眾一樣自由旅遊。泰國旅遊勝地布吉早前試行重開，但限制外國旅客需先在島上逗留一周，才可轉往泰國其他地方旅遊，新措施進一步放寬外國旅客的防疫限制。

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同時，帕拉育亦向10國以外民眾發出邀請，表示他們可以前來泰國旅遊，不過需要隔離。帕拉育表示，12月可能將更多國家加入免隔離入境名單。泰國政府亦考慮，年底期間重新批准餐廳賣酒及開放娛樂場所。

泰國衛生部門表示，目前全國近半民眾已接種首劑，逾30%完成接種。首都曼谷仍然維持宵禁，亦禁止酒吧及餐廳販賣含酒精飲品。泰國現時每日新增確診仍維持萬宗，累計超過170萬人感染，共17,751人死亡。

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責任編輯：吳漢培