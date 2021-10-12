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【營銷智慧@iM網欄】憑一技之長製作網課 一次製作可創永久被動收入?

名人薈萃 10:54 2021/10/12

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近年愈來愈多本港家庭計劃移民，當中最令他們苦惱的莫過於在當地求職的問題，因為不少人的工作技能未必能適應外國職場需要，所以為了生計，很多人都會主動順應當地職場文化，學習容易在當地「搵食」的技能。

【營銷智慧@iM網欄】投資賺取被動收入門檻高 利用網絡財自的最大優勢

有沒有想過即使在海外「搵食」未必要受制於人?其實只要善用自己本有的才能其實也能創出一片天， 我認為開辦網課是最新的網絡潮流。我早在兩年前與各路專家合作，為他們開設語言、投資、職場相關的網上課程。我發現其實很多香港人也有獨特技能，雖然海外求職未必合用，但卻可在網上開班教學，創造被動收入。

大部份人只會想利用投資創造被動收入，但卻沒有想過投資以外的選擇，尤其是製作網上課程，因他們誤以為做網課導師的門檻很高，但其實不然。一般而言，大眾對製作網上課程有三大疑問:

  • 甚麼技能可以製作網上課程?

任何技能。我用例子解釋這道問題，外國便有一個課程是教人種仙人掌。眾所周知，仙人掌是比較天養的植物，但這個課程也有逾千人報名。當然，香港種植仙人掌的市場不會這麼龐大，但很多興趣也同樣可製作網上課程，如切茶、品酒、烘焙等，又或者基本如英文、寫作、襯衫時裝等亦同樣很具潛力，至於一些可幫助學生賺錢的課程，如涉及投資及營銷類的內容，銷情便會更熱烈。

  • 製作網上課程的收入如何？

過去我與其他人合辦的網上課程一般有兩種收費模式: 月費及一次性收費，一次性收費的課程中又有兩類價位的課程，較便宜的興趣班收費數百元，至於能助學生賺錢的課程可定價逾5000，甚至達20000元。

別少看興趣班的定價只有數百元，月費的收費模式便會將其化為穩定的每月收入，而要收取月費其實不是難事，只要定期更新該專業的資訊，每月多付數十至數百元，很多人也是願意的。而要有香港眾集數百至一千名願意訂閱資訊的人也同樣非難事。

  • 不熟悉IT知識，能否如何製作網上課程?

坊間其實有一些第三方教學平台，該平台會為你代勞所有收費、學生登入、教學系統等的事宜，導師只要將影片上載至該平台便可，收費亦十分相宜，只要懂得用Facebook、Instagram等的社交平台便會懂用這些第三方平台。至於錄製課程就更簡單，只要一個webcam或手機，頂多加上一個無綫咪，以及手機專門店有售的射燈便可。

雖然製作網上課程的門檻不高，但仍有不少要留意技巧需要留意，例如如何吸引大眾報讀? 如何找出目標學員? 如果設計課程大綱? 這些因素也會對網課銷情有很大影響。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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