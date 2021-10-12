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【香港經濟】大華銀行：香港第四季GDP料增5.6%　零售銷售仍遠低於2019年平均水平

宏觀解讀 10:26 2021/10/12

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【香港經濟】大華銀行指，香港各行業的復甦仍不均衡。

香港經濟持續增長，大華銀行預測，香港經濟增長勢頭將在第四季延續，本地生產總值（GDP）料按年增長5.6%，增長動力主要源自如商品出口等外部需求的持續復甦，及本地就業市場持續改善及積壓的本地需求；維持全年GDP增長6.7%預測不變。

林鄭認「清零」損香港國際金融中心形象，詳見【下一頁】

大華銀行指，香港各行業的復甦仍不均衡，佔經濟增長65%的私人消費雖有改善，但仍低於疫情前水平。政府推出的消費券計劃緩和了消費需求所受到的衝擊，全年GDP增長率估計因此提升0.7%。消費券計劃雖受歡迎，惟旅遊業仍處於停滯狀態，導致零售銷售依然遠低於2019年的平均水平。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明女士表示，中國監管整頓導致恒指年初至今跌逾10%，惟本地銀行同業市場流動資金仍保持充沛，總餘額仍維持於約4,470億港元的高位附近，隨大灣區「跨境理財通」及債券通南向通推出，預期新的措施將促進資金流入香港，令香港能夠維持其國際金融中心的地位。

相關文章：【施政報告2021】任志剛：新願景對公共財政帶來挑戰　相信香港有足夠財力及財技

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經濟 跨境理財通 債券通 GDP 銷售 零售 恒生指數 香港

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