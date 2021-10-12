【港股市況】恒生指數跌362點　ATM回吐阿里巴巴跌近4%、平保跌半成（不斷更新）

油價繼續飆升，市場憂慮能源價格上漲引發滯脹風險，道指跌250點。科技股回吐，港股低開329點，其後跌幅擴大，曾跌逾400點，恒生指數收報24962點，跌362點，成交1369.9億元，恒生科技指數跌3.2%，報6199點。阿里巴巴 （09988） 跌近4%；平保 （02318） 跌逾5%；內房逆市向上，融創 （01918） 升逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

焦點新聞︰

【打風｜圓規】天文台預告下午較後時間掛8號風球 幾點8號風球港股須停市？

【大行看法】晨星：監管壓力料持續到明年首季 薦重點行業7隻首選股（附圖）

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報24962點，跌362點，成交1369.9億元，恒生科技指數跌3.2%，報6199點。ATM回吐，阿里巴巴 （09988） 跌近4%；平保 （02318） 跌逾5%；內房逆市向上，融創 （01918） 升逾4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌380點，報24944點。

【15：43】花旗下調港交所目標價至480元 維持「中性」評級

【15：27】融創 （01918） 尾市升半成，高見15.68元。

【15：24】中海油 （00883） 跌幅擴大至逾3%，低見8.59元；中石油 （00857） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【15：09】港股尾市跌約430點，報24894點；科指跌3.3%，報6191點。

【15：00】內地股市向下，上證全日跌1.3%；深證跌1.6%；創業板指跌1.8%。

【14：25】譚仔國際 （02217） 跌逾2%，低見2.73元再創上市後新低。

【14：09】海昌海洋 （02255） 升幅擴大至逾26%，高見2.18元，惟仍未回復至昨日急跌至水平。

【14：07】恒指跌逾400點，報24898點，跌426點，跌穿24900點水平；科指跌2.9%，報6213點。

【14：02】平保 （02382） 午後跌逾5%，低見56.5元。國壽 （02628） 、財險 （02328） 、太保 （02601） 分別跌1%。

【13：58】阿里巴巴 （09988） 跌4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾1%。

【13：55】大市跌幅擴大至逾300點，跌穿二萬五。恒指報24983點，跌341點。

【13：26】三桶油下跌，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌0.5%。

【13：20】中央巡視組近6年首巡視中銀保監 為期兩月、設信訪舉報專線

【13：10】本地銀行股逆市靠穩，滙豐 （00005） 升0.1%；恒生 （00011） 升0.3%；東亞 （00023） 、渣打 （02888） 升0.2%；中銀香港 （02388） 升0.4%。

【13：06】卡森 （00496） 升逾25%高見0.79元，暫為升幅最大股份。

【13：00】港股午後初段跌約280點，報25044點；科指跌2.3%，報6258點。

【12：00】恒生指數半日跌259點，報25066點，成交743億元。恒生科技指數跌2.2%，報6260點。ATM回吐，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；舜宇 （02382） 跌5%；汽車股普遍逆市升，恒大汽車 （00708） 升逾5%。

【11：44】滙豐 （00005） 最新轉升0.2%，報45.1元。

【11：42】港股中午收市前跌約290點，報25035點；科指跌2.4%，報6251點。

【11：37】恒大汽車 （00708） 升幅收窄至6%，報3.73元，今早曾高見4.06元。

【11：31】上證半日跌1%；深證跌近1%；創業板指跌近0.9%。

【11：26】朗詩綠色生活 （01965） 曾挫近五成，破底低見1.61元，最新跌6%，報3元，涉8宗成交或20.6萬元。

【11：22】比特幣曾升穿57000美元，惟相關概念股下跌，火幣科技 （01611） 跌逾1%；歐科雲鏈 （01499） 跌3%；美圖 （01357） 跌逾2%。

【Bitcoin】比特幣曾升穿57000美元 摩通CEO批評：比特幣毫無價值

【11：11】永利 （01128） 最新升半成，高見6.75元。金沙 （01928） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升2%；銀娛 （00027） 、美高梅 （02282） 升逾1%。

【10：53】OKURA （01655） 回吐逾45%，低見0.7元，成交129.4萬元。

【10：48】醫脈通 （02192） 斥約1億元人民幣收購北京美迪康信息諮詢60%股權，醫脈通股價升6%，破頂高見40.8元。

【10：45】體育用品股個別發展，特步 （01368） 跌逾3%；安踏 （02020） 升0.2%；李寧 （02331） 升逾3%。

【10：33】恒大汽車 （00708） 曾升逾15%，高見4.06元，最新升逾13%報3.99元。

【10：20】恒指跌近200點，報25134點，跌190點；科指跌1.8%，報6286點。

【10：07】中糧家佳康 （01610） 升逾6%，高見3.06元。中糧家佳康公布，9月份商品豬銷售均價為每公斤12.06元人民幣，按月減少15.6%；生鮮豬肉銷量為1.64萬噸，按月升13.9%；生鮮豬肉業務中品牌收入佔比為32.8%。

【10：07】內房股逆市上升，中海外 （00688） 升逾1%；潤地 （01109） 升逾4%；碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升逾1%。

【10：05】美團 （03690） 跌幅收窄至0.7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【09：57】濠賭股普遍逆市向上，藍籌股金沙 （01928） 升逾1%；美高梅 （02282） 升逾1%；澳博 （00880） 升0.7%；新濠 （00200） 升0.6%。

【09：54】大市跌幅收窄至約245點；科指跌2%。

【09：50】電力股反彈，潤電 （00836） 升逾2%；中國電力 （02380） 升0.9%；龍源電力 （00916） 升逾3%。國務院總理李克強主持召開國家能源委會議，指出要科學有序推進實現「雙碳」，糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。

【09：45】吉利 （00175） 逆市升3%，高見23.55元。比亞迪 （01211） 升0.6%；長汽 （02333） 升逾5%；廣汽 （02238） 升逾4%。

【吉利汽車】吉利9月銷量「6連跌」跌18% 新能源車近兩年首破萬

【汽車股】長汽逆市升半成 9月新能源車按年升9成

【09：43】科技股回吐，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【09：41】碧桂園服務就收購富良環球訂補充協議 提前支付部分收購代價

【09：39】澳優停牌待公布併購消息 伊利據報考慮收購、兩周累升34%

【09：37】恒大汽車 （00708） 早段升幅擴大至一成，高見3.93元；恒騰 （00136） 升逾3%，高見2.83元。

【09：34】大市早段跌400點；科指跌2.6%。

【09：32】舜宇 （02382） 跌近7%，低見186元。舜宇公布9月主要產品出貨量。其中，手機鏡頭出貨量約1.33億件，按年跌20.8%。

【舜宇光學2382】舜宇9月手機鏡頭出貨量按年跌2成 受手機需求放緩拖累

【09：28】三桶油逆市升。中石油 （00857） 升近1%；中海油 （00883） 升0.1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：26】海昌海洋 （02255） 昨跌逾三成後今早反彈逾11%，海昌海洋公布正在與一家亞洲私募股權基金（獨立第三方）進行交易協商，交易可能包括股份買賣協議、戰略合作協議、品牌授權協議、過渡服務協議及股東協議。

【09：22】恒生指數低開329點，開報24995點。恒生科技指數跌2.1%，報6270點。阿里巴巴 （09988） 回吐逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；恒大汽車 （00708） 逆市升逾6%。

【恒大3333】恒大汽車造車有進展 首款恒馳明年初天津工廠完成生產

【恒大3333】恒大汽車執董斥資163萬元增持50萬股 3個月前曾減持恒大集團套現269萬元

【09：13】期指開報24897點，跌372點或1.5%。

【08：52】恒指黑期跌約362點，報24896點；道指期貨跌152點，報34343點。

【08：34】華爾街日報︰中國據報調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等大型私營企業關係

【07：45】和譽開曼2256超額認購4.6倍 一手中籤率13%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報24949點，跌376點或1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報44.82元，較港收市價低0.18元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報484.59元，較港收市價低11.41元或2.3%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】油價繼續飆升，市場憂慮能源價格上漲，會引發滯脹風險，美股由升轉跌。道指一度升逾200點，惟其後能源股及金融股回落，拖累道指中段蒸發全部升幅， 收市挫250點，報34496點。標指跌0.69%，收市報4361點。納指下滑0.64%，收市報14486點。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【開市9點半】恒大官宣首款恒馳明年初天津生產 散戶頻入市掃貨恒大系 邊隻最受青睞

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩