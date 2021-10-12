【金融業監管】WSJ︰中國調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等關係　阿里巴巴全日吐4%

▲ 華爾街日報︰中國據報調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等大型私營企業關係

中國監管科企後，下一個監管對象可能是金融業。根據華爾街日報報道，中國當局據報正對包括中國的銀行、保險、證券業最高監管機構在內的主要金融機構進行調查，針對監管企業方面是否存在疏漏或與被監管對象過於親密，特別是近期被盯上的企業，如恒大 （03333） 、滴滴（美︰DIDI）及螞蟻集團。

阿里巴巴 （09988） 一周反彈近25%後，昨晚美股時段已回吐半成，阿里巴巴港股最多跌半成，低見159元，收市跌4%至161.3元，成交84億元。另外，平保 （02318） 跌逾半成，收報56.75元，成交額24億元。

報道表示，從本月開始，中紀委將調查25家國有金融單位辦公室，檢視貸款文件、投資及監管記錄，並要求回答與私營公司有關的部分交易及決策是如何作出。涉嫌參與不當交易人士或會受到正式調查，並可能遭受檢控，而任何被發現有不當行為的實體將受處罰。

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金融集團對恒大的貸款將受到審查

消息人士指，金融集團對恒大的貸款將受到審查。作為恒大主要貸款方之一的中信集團，目前正被調查。報道指，雖然內地一再對房地產貸款提出警告，但近年來中信已向恒大提供逾100億美元貸款。

其他如中國光大集團旗下的銀行、農行 （01288） 亦正接受檢查。另外，海航集團曾經大舉到海外併購，但去年破產。建行 （00939） 向海航提供的貸款，預計將成為新一輪檢查的一部分。

調查對象還包括國壽 （02628） 及投資於螞蟻及滴滴的中國主權財富基金中投（CIC），據悉中投已成立一個辦公室配合調查。

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責任編輯︰梁浩碩