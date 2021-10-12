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【金融業監管】華爾街日報︰中國據報調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等大型私營企業關係

股市 08:18 2021/10/12

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華爾街日報︰中國據報調查金融業與恒大、滴滴、螞蟻等大型私營企業關係

中國監管科企後，下一個監管對象可能是金融業。根據華爾街日報報道，中國當局據報正對包括中國的銀行、保險、證券業最高監管機構在內的主要金融機構進行調查，針對監管企業方面是否存在疏漏或與被監管對象過於親密，特別是近期被盯上的企業，如恒大 （03333） 、滴滴（美︰DIDI）及螞蟻集團。

報道表示，從本月開始，中紀委將對25家國有金融單位辦公室進行調查，檢視貸款文件、投資及監管記錄，並要求回答與私營公司有關的部分交易及決策是如何作出。涉嫌參與不當交易人士或會受到正式調查，並可能遭受檢控，而任何被發現有不當行為的實體將受處罰。

消息人士指，金融集團對恒大的貸款將受到審查。作為恒大主要貸款方之一的中信集團，目前正被調查。報道指，雖然內地一再對房地產貸款提出警告，但近年來中信已向恒大提供逾100億美元貸款。其他如中國光大集團旗下的銀行、農行 （01288） 亦正接受檢查。

另外，海航集團曾經大舉到海外併購，但去年破產。建行 （00939） 向海航提供的貸款，預計將成為新一輪檢查的一部分。

調查對象還包括國壽 （02628） 及投資於螞蟻及滴滴的中國主權財富基金中投（CIC），據悉中投已成立一個辦公室配合調查。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 農業銀行（01288） 建設銀行（00939） 中國恒大（03333）

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