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【新股IPO】和譽開曼2256超額認購4.6倍　一手中籤率13%（附分配結果連結）

新股IPO 07:33 2021/10/12

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【新股IPO】和譽開曼2256超額認購4.6倍　一手中籤率13%（附分配結果連結）

和譽開曼 （02256） 公布招股結果。專注於小分子腫瘤療法的內地臨床階段生物製藥公司和譽開曼以每股12.46元定價，為招股價範圍12.16元至12.46元的上限，集資淨額近16.1億元，一手中籤率13.22%，抽8手（16000股）可穩獲一手。和譽開曼將於10月13日掛牌。【分配結果】

和譽開曼配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
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和譽開曼於香港公開發售部分共錄得8521人認購，超額認購4.64倍，國際發售部分超額認購3.65倍。

和譽開曼所得款項淨額19.7%將用於進行中的及未來的研發；32.6%用於核心候選產品ABSK091的未來持續研發活動；28%用於未來持續研發活動；8.4%用於臨床前研究；6.3%用於建造製造設施及租用新的研發設施；5%用作營運資金及一般公司用途。

【新股IPO】和譽開曼2256據報上限定價　孖展錄5.6億超購2.2倍

【新股IPO】和譽開曼2256今日起招股　一手入場費約25171元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 和譽－B（02256） IPO

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