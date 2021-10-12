【開市9點半】恒大官宣首款恒馳明年初天津生產　散戶頻入市掃貨恒大系　邊隻最受青睞

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*今早9時《ET開市直擊》專家為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此】

（1）恒大汽車 （00708） 首款恒馳明年初在天津工廠下綫，據報首款量產車會是「恒馳5」。恒大汽車高管表示，公司已打響了為期3個月的攻堅戰，確保恒馳首架車明年初在天津工廠下綫。另據本報統計，散戶在恒大危機期間，頻頻入市買貨，以恒大汽車最受散戶青睞。

【恒大3333】恒大汽車造車有進展 「恒馳5」傳明年初正式於天津工廠生產

【恒大3333】散戶頻頻加倉恒大系 五大散戶券商勁買恒大汽車、貨值近22億元

（2）任澤平指，曾當著恒大幾位主要負責人的面諫言降負債。

【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大 「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）

（3）阿里巴巴 （09988） 4個交易日股價累漲27%，但高盛降目標價。

【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展 降阿里巴巴目標價17%

（4）青少年想玩更長時間，或者想看一些受限制內容，要監護人批准。

【騰訊700】微信青少年模式新增「監護人授權」功能 家長可遙距管理瀏覽內容

（5）新力控股 （02103） 就逾期付款已與貸款人積極協商。

【內房危機】新力逾期付款 貸款人未有強制行動

（6）吉利汽車 （00175） 新能源汽車單月銷量達11177輛，近兩年首破萬。

【吉利汽車】吉利9月銷量「6連跌」跌18% 新能源車近兩年首破萬

（7）中升控股 （00881） 預計第三季度新車銷量的毛利率及毛利仍將錄得大幅增長。

【汽車經銷股】中升：芯片短缺拖上季銷量按年減少約14% 毛利仍能大幅增長

（8）高盛及摩根大通認為，通脹上升只是短暫，市場對滯脹憂慮將逐漸減退。

【美股動向】高盛及摩通料美股繼續上升 現為逢低買入機會

（9）比特幣升穿57000美元，原因是甚麼？

【Bitcoin】比特幣升穿56000美元 摩通：機構投資者資金正從黃金流向比特幣

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊